Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle piste est activée pour remplacer Bernardoni !

Publié le 14 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que Paul Bernardoni ne devrait pas être gardé au terme de son prêt, l’ASSE aurait trouvé un nouveau gardien à l’étranger.

Le visage de Saint-Étienne va énormément changer au cours de l’intersaison. Le maintien en Ligue 1 ou la relégation en Ligue 2 vont évidemment tout décider, mais certaines pistes semblent déjà se dégager, avec notamment le poste de gardien de but. Arrivé cet hiver, Paul Bernardoni ne devrait vraisemblablement pas être gardé et donc repartir au SCO Angers après son prêt. Un premier nom a déjà été évoqué pour le remplacer, puisque l’ASSE lorgnerait Kristian Bråtveit, gardien de 26 ans actuellement prêté au Nîmes Olympique par Djurgårdens IF.

Daniel Naumov, le futur gardien de l’ASSE ?