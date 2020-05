Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel en difficulté pour cette piste offensive de Ligue 1 ?

Publié le 5 mai 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Promu en Ligue 1, Lens aurait un objectif sur le marché des transferts. Les Nordistes désireraient rapatrier Gaël Kakuta (Amiens), leur ancien joueur, également annoncé vers l’ASSE.

L'arrêt officiel de la saison est fatal pour Amiens. Les Picards retrouveront la Ligue 2, deux ans après l’avoir quittée. Plusieurs joueurs devraient ainsi quitter le club, à l’image de Gaël Kakuta. Le milieu offensif de 28 ans disposerait d’ores et déjà d’une piste pour la suite de sa carrière. Comme récemment indiqué par L'Équipe , l’ASSE penserait au profil de l’ancien espoir de Chelsea afin de remplacer Ryad Boudebouz. Mais Saint-Etienne se frottera à la concurrence de… Lens.

Kakuta, cible n°1 du Racing Club de Lens ?