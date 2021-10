Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Des tensions de tous les côtés en interne pour Claude Puel ?

Publié le 4 octobre 2021 à 23h10 par D.M.

Face aux médias, certains joueurs n'ont pas hésité à afficher leur soutien à Claude Puel, sur la sellette. Mais en interne, les divergences seraient nombreuses avec l'entraîneur de l'ASSE.

A l’instar de la saison dernière, l’ASSE connaît un début d’exercice compliqué. Lanterne rouge du championnat, le club stéphanois a, néanmoins, affiché un visage combatif face à l’OL ce dimanche, obtenant le pont du match nul (1-1). Grâce à ce résultat, Claude Puel est parvenu à sauver sa tête et a reçu le soutien de certains cadres comme Timothée Kolodziejczak : « Nous n'avons pas baissé la tête bien que nous ayons été menés au score. Nous restons mal classés mais il y a eu beaucoup d'engagement de notre part. Il faut garder cela pour l'avenir. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Nous avons une trêve après laquelle nous aurons des matches importants, notamment à Strasbourg. Nous sommes derrière le staff et l'entraîneur . » Pourtant, en interne, l’entraîneur de l’ASSE concentre les tensions.

Puel au cœur des tensions en interne