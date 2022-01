Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Départ imminent pour cet indésirable de Pascal Dupraz ?

Publié le 17 janvier 2022 à 15h10 par P.L.

Prêté à l'ASSE l'été dernier, Ignacio Ramirez ne devrait pas s'éterniser chez les Verts. Le club stéphanois pourrait bien se décider à rompre le prêt de l'attaquant uruguayen pour s'en séparer cet hiver.

Lors de ce mercato hivernal, Pascal Dupraz a pu compter sur un bon nombre d’arrivées avec Sada Thioub, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Joris Gnagnon. L’entraîneur des Verts devrait d’ailleurs en connaître d’autres puisque Eliaquim Mangala serait en passe de rejoindre le club stéphanois. Par ailleurs, la lanterne rouge de Ligue 1 est toujours liée à des pistes comme celle menant à Jean-Philippe Mateta, qui se révèle compliquée comme le10sport.com vous l’annonçait en exclusivité étant donné que Crystal Palace attend de trouver son successeur avant de le laisser filer. Cependant, l’ASSE devrait également voir quelques joueurs quitter le navire cet hiver. Comme annoncé par L’Equipe , Pascal Dupraz préparerait un grand coup de balai dans son effectif, et Ignacio Ramirez devrait en faire les frais.

L’ASSE pourrait rompre le prêt de Ramirez pour le renvoyer en Uruguay