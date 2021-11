Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel lâche ses vérités sur sa situation !

Publié le 5 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Clermont, Claude Puel s'est prononcé sur sa situation ainsi que sur celle de l'ASSE.

Les derniers mois ont été très difficiles à l'AS Saint-Etienne. Handicapés par d'importants soucis financiers, les Verts ne se sont quasiment pas renforcés puisqu'il a fallu attendre les dernières seconde du mercato pour voir débarquer un nouveau joueur, à savoir Ignacio Ramirez, prêté par le club uruguayen du Liverpool Montevideo. Et rapidement, cette situation a eu un impact sur le début de saison de l'ASSE. Et pour cause, après 12 journées de Ligue 1, le club du Forez est bon dernier avec seulement 6 points au compteur et toujours aucune victoire. Une situation qui ne facilite pas la vente du club, largement impactée par la crise sportive qui vivent les Verts. Et depuis de nombreux matches désormais, Claude Puel semble plus que jamais sur la sellette. Présent en conférence de presse avant la rencontre cruciale face à Clermont avant une trêve internationale, le manager stéphanois s'est d'ailleurs prononcé sur la situation de l'ASSE.

«Ce qui est important pour moi, c'est de voir mes joueurs prêts au combat»