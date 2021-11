Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo vont vendre le club à un prix dérisoire !

Publié le 5 novembre 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo espéraient initialement vendre l'ASSE contre une comme comprise entre 60M€ et 80M€, la situation sportive du club a eu un effet catastrophique sur leurs ambitions.

Voila plusieurs mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont entrepris de céder leurs parts de l'ASSE dont ils sont les deux propriétaires. Le Président du Directoire des Verts affichait d'ailleurs récemment sa volonté de voir le club être vendu avant la fin de l'année : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » Un souhait rendu très compliqué par la situation sportive de l'ASSE, qui végète à la dernière place de Ligue 1 avec 6 points pris en 12 rencontres et toujours aucune victoire.

Une offre de... 18M€ pour racheter l'ASSE ?