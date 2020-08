Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce témoignage sur le raté de l’ASSE avec… Javier Pastore !

Publié le 4 août 2020 à 15h15 par T.M.

Entre 2011 et 2018, Javier Pastore a fait parler son talent en Ligue 1 avec le PSG. Un championnat que l’Argentin aurait pu découvrir bien avant avec l’ASSE.

En lâchant près de 42M€ à Palerme, le PSG misait énormément sur Javier Pastore. Auteur de coups d’éclats, l’Argentin a fait vibrer le Parc des Princes à certaines reprises, mais au final, le bilan a plutôt été décevant. En effet, le natif de Cordoba n’a pas pu exprimer tout son talent étant miné par de nombreux pépins physiques. En Ligue 1, on n’aura donc pas vu le réel Pastore, un championnat que le joueur de 31 ans aurait pu découvrir bien avant 2011. En effet, quelques années plus tôt, l’actuel joueur de l’AS Rome avait passé un essai à l’ASSE, mais cela n’a pas été concluant aux yeux des Verts. Directeur sportif de l’époque, Omar Da Fonseca est revenu sur ce raté.

« Il fallait prendre une décision à un instant donné »