Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Javier Pastore sur son passage à Paris !

Publié le 12 juin 2020 à 1h45 par D.M.

Près de deux ans après son départ, Javier Pastore est revenu sur son passage au PSG. Le joueur de l’AS Roma a gardé un excellent souvenir de son aventure parisienne.

En 2011, QSI prenait le contrôle du PSG avec l’ambition d’amener le club vers les sommets du football mondial. Pour leur premier mercato, les dirigeants qataris avaient frappé fort en s'offrant un joueur prometteur qui évoluait alors sous le maillot de Palerme : Javier Pastore. Recruté contre un chèque de 42M€, le joueur argentin n’a montré que trop rarement l’étendu de son talent lors de son passage au PSG. La faute à des blessures qui l’ont écarté des pelouses de Ligue 1 à de multiples reprises. En juillet 2018, le club parisien prenait la décision de se séparer de Javier Pastore qui évolue aujourd'hui à l'AS Roma.

« C'était magnifique d'avoir passé sept ans au PSG »