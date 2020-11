Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un nouveau soutien de taille

Publié le 27 novembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Après un début de saison réussi, l'ASSE a perdu le rythme et ne parvient pas à relever la tête. Pointé du doigt, Claude Puel est souvent désigné comme le principal coupable, mais l'entraîneur stéphanois peut compter sur son capitaine.

Le projet de l'ASSE a pris du plomb dans l'aile. Cet été, le club du Forez avait décidé de s'orienter vers de jeunes joueurs. En tête de liste, Adil Aouchiche est arrivé en provenance du PSG. Claude Puel poursuit ses choix forts, en écartant notamment Stéphane Ruffier. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'ASSE a débuté la saison avec trois victoires, puis un match nul, pour prendre la tête de la Ligue 1. Mais depuis, les Stéphanois n'ont pas retrouvés le chemin de la victoire. Et Claude Puel se retrouve sous le feu des critiques.

« On est tous ensemble dans le même bateau »