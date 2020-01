Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bielsa prêt à doubler Puel pour cet ancien du PSG ?

Publié le 24 janvier 2020 à 22h00 par La rédaction

À la recherche d’un avant-centre pour pallier le départ de Robert Beric, l’ASSE aimerait attirer Jean-Kévin Augustin, mais il y aurait de la concurrence dans ce dossier...

A quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, l’AS Saint-Étienne serait à la recherche d’un attaquant afin de combler le départ de Robert Beric. Les dirigeants stéphanois aimeraient faire venir de l’AS Monaco Jean-Kévin Augustin. Cependant, l'ASSE ferait face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, la situation financière du club est compliquée, et il y aurait en plus de la concurrence pour s’attacher les services de l’ancien du PSG.

Leeds et Nottingham s’intéresseraient à Augustin