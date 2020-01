Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien du PSG ciblé pour remplacer Beric ?

Publié le 23 janvier 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que Claude Puel a répété qu’il n’avait pas les moyens de recruter cet hiver, l’ASSE pourrait se renforcer à moindre frais cet hiver avec un espoir français.

Claude Puel l’a répété maintes fois, l’ASSE ne devrait pas se renforcer cet hiver faute de moyens. L’objectif de ce mercato était plutôt de dégraisser à Saint-Étienne et les opérations dans ce sens ont déjà commencé avec les départs de Robert Beric et Alpha Sissoko. Timothée Kolodziejczak pourrait suivre puisque Claude Puel lui a clairement signifié qu’il ne comptait plus sur lui. Et si aucune arrivée n’était prévue cet hiver à l'ASSE, cela pourrait finalement se passer bien différemment…

L’ASSE pourrait tenter de recruter Augustin cet hiver