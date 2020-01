Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel attend un gros coup d'ici la fin du mercato !

Publié le 20 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Après le départ de Robert Beric, Claude Puel affiche sa volonté de voir débarquer un nouvel attaquant, tout en ayant conscience de la situation financière de l'ASSE.

Comme souhaité par Claude Puel, l'AS Saint-Etienne a commencé à dégraisser son effectif cet hiver. Alpha Sissoko a ainsi été prêté au Puy-en-Velay tandis que Robert Beric a été vendu en MLS, à Chicago. Et ce n'est peut-être pas tout puisque l'entraîneur de Verts a récemment jeté un froid sur l'avenir de Timothée Kolodziejczak : « On risque encore de moins le voir. J’ai vu un super état d’esprit dans l’équipe et je veux garder cet état d’esprit. Vous en tirez les conséquences que vous voulez ». Après la victoire contre le Paris FC en Coupe de France (3-2), Claude Puel en a rajouté une couche sur ses souhaits pour le mercato d'hiver.

Puel ouvre la porte à un attaquant