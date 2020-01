Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Aldridge... Cette sortie qui ne risque pas de calmer Villas-Boas !

Publié le 20 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Ancien joueur de l'OM et désormais directeur sportif de Watford, Eric Roy s'est prononcé sur l'arrivée de Paul Aldridge qu'il ne juge pas indispensable.

C'est une arrivée qui a grandement fait parler. En début de semaine, Jacques-Henri Eyraud a décidé de s'associer à Paul Aldridge, chargé de faciliter les ventes de joueurs sur le marché anglais. Un choix qui envoie un double message. Tout d'abord, pour Andoni Zubizarreta, qui voit l'Anglais venir lui faire de l'ombre, mais aussi pour André Villas-Boas qui comprend que l'aspect économique est privilégié face au sportif. Proche de son directeur sportif, l'entraîneur de l'OM n'avait pas manqué d'afficher sa colère. Invité à commenter ce choix, Eric Roy, qui a évolué à Marseille est aujourd'hui directeur sportif de Watford, et il estime qu'un club anglais n'a pas besoin d'un « facilitateur de transferts » pour recruter en joueur en Ligue 1.

«Je ne vois pas l'intérêt de passer par un facilitateur de transferts»