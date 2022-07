Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles veut boucler un transfert à 5M€

Publié le 28 juillet 2022 à 22h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'ASSE, Denis Bouanga aimerait prendre le large dès cet été. Alors que l'attaquant gabonais a la cote sur le marché, les Verts de Laurent Batlles auraient fixé leur prix pour son transfert. En effet, la direction de l'ASSE exigerait 5M€ minimum pour la vente de Denis Bouanga.

Alors que l'ASSE évoluera en Ligue 2 en 2022-2023, Denis Bouanga se chercherait une porte de sortie. Comme révélé par But Football Club , l'international gabonais ne voudrait pas aller jusqu'au bout de son contrat avec les Verts - qui court jusqu'au 30 juin 2023 - et espérerait voir un club s'attaquer à lui pour lui permettre de changer d'air. Et cela tombe plutôt bien, puisque Denis Bouanga ne manquerait pas de prétendants.

Transferts - PSG : Sur le mercato, cet énorme chantier de Campos avance enfin https://t.co/ARkPKggiyD pic.twitter.com/0a5mQ0sO5V — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Denis Bouanga a la cote en France et à l'étranger

D'après But Football Club , Denis Bouanga serait suivi par un grand nombre de clubs. En effet, l'attaquant de 27 ans aurait la cote à la fois en France (FC Nantes et LOSC, entre autres), en Espagne (Celta Vigo), en Allemagne (Borussia Mönchengladbach) et en MLS. D'ailleurs, l'une des deux franchises de Los Angeles lui aurait déjà formulé une offre. Toutefois, l'ASSE ne compterait pas vendre Denis Bouanga à n'importe quel prix.

L'ASSE réclame 5M€ minimum pour le transfert de Denis Bouanga