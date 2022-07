Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux départs sont attendus pour cet été

Pour respecter ses engagements auprès de la DNCG, l’ASSE va être contrainte de vendre d’autres joueurs durant ce mercato estival. Le seul transfert de Lucas Gourna-Douath vers le RB Salzbourg ne permet pas de tout combler, et les Verts attendraient de pied ferme les départs d’Adil Aouchiche et Denis Bouanga.

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’est fixée l’objectif de remonter le plus rapidement possible. Ainsi, les Verts sont très actifs depuis le début du mercato estival, et ont déjà enregistré les signatures de Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro. Cependant, il doit également y avoir des départs afin d’entrer dans les clous de la DNCG.

L’ASSE doit vendre des joueurs

Malgré la vente de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg pour 13M€+2M de bonus, l’ASSE va devoir vendre des joueurs cet été. En effet, selon les informations de L’Equipe , les Verts se sont engagés devant la DNCG à vendre pour 20M€ de joueurs. Ainsi, pour obtenir ce qu’il manque, Saint-Étienne compterait sur deux départs en particulier.

Aouchiche et Bouanga sur le départ ?