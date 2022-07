Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dossier Blitzer relancé ?

Publié le 24 juillet à 11h00 par Hugo Ferreira

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer subissent beaucoup de pression. En effet, les supporters de l’ASSE désirent les voir quitter le club, ce qui pouvait profiter à David Blitzer qui souhaitait l’acquérir, mais les négociations ont échoué. Cependant, celui-ci ne serait pas fermé à de nouvelles discussions avec les Verts. A moins que le milliardaire américain n'aille finalement investir du côté du RC Lens...

L’AS Saint-Étienne a vécu une saison très difficile. S’ils avaient réussi à se sortir de la dernière place du classement de Ligue 1 suite à l’arrivée de Pascal Dupraz, les Verts n’ont finalement pas su se maintenir, et ont été relégués à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre. Alors que l’ASSE évoluera donc en Ligue 2, les supporters réclament que la vente du club s’accélère, et cela dure depuis déjà plus d’un an.

L’ASSE est à vendre

Depuis le 14 avril 2021, l’AS Saint-Étienne est officiellement à vendre. C’est dans une tribune publiée dans Le Progrès que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur décision. Alors que les supporters des Verts mettent la pression sur les dirigeants afin qu’ils cèdent le club le plus rapidement possible, le duo ne compte pas vendre à n’importe quel prix, en témoigne la longueur de ce dossier. Très intéressé par le rachat de l’ASSE, David Blitzer a notamment vu les négociations échouer dernièrement.

Les négociations ont échoué avec Blitzer

Alors que les négociations avaient débuté depuis plusieurs semaines entre Bernard Caïazzo, Roland Romeyer et David Blitzer, celles-ci ont finalement échoué récemment. En effet, les pourparlers portaient initialement sur un montant compris entre 33M€ et 38M€, mais cela aurait chuté entre 16M€ et 19M€. Suite à la relégation de l’ASSE en Ligue 2, cette somme serait cette fois-ci descendue à seulement 10M€. Une offre que le duo de propriétaire, qui attend 10M€ pour chacun, n’a pas l’intention d’accepter. Les discussions sont désormais rompues entre les deux parties.

Une nouvelle tentative en France