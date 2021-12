Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Puel, un nouveau départ acté en interne ?

Publié le 8 décembre 2021 à 1h00 par D.M.

Proche de Claude Puel, Julien Sablé, chargé d'assurer l'intérim, n'est pas certain de rester à l'ASSE après la nomination d'un nouveau technicien.

La lourde défaite dimanche dernier face à Rennes (0-5) était celle de trop pour les dirigeants stéphanois, qui ont annoncé la mise à pied de Claude Puel. Sur la sellette depuis plusieurs mois, le technicien pourrait être licencié dans les prochains heures et quitter définitivement l’ASSE. Les responsables se sont déjà mis au travail et ont activé plusieurs pistes pour sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com, la piste la plus chaude mène à Pascal Dupraz. Les noms de David Guion, Frédéric Hantz ou encore d’Adrian Ursea sont également évoqués.

Sablé pourrait ne pas travailler avec le successeur de Puel