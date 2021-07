Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Une pépite de Raiola en approche !

Publié le 14 juillet 2021 à 12h50 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2021 à 12h53

Toujours à l’affut des jeunes joueurs à fort potentiel, l’AS Monaco ciblerait Myron Boadu, l’attaquant de l’AZ Alkmaar. Le club du Rocher discuterait déjà avec la formation néerlandaise et l'agent du joueur de 20 ans, Mino Raiola.

Après une très belle saison conclue à la 3ème place du championnat, l’AS Monaco cherche encore à se renforcer. Alexander Nübel est arrivé, et Niko Kovac n’en a pas fini. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’AS Monaco serait en train de discuter avec l’AZ Alkmaar au sujet de Myron Boadu. Le club de la Principauté doit encore convenir des termes du contrat avec le joueur et son agent qui n’est autre que… Mino Raiola. Agé de 20 ans, Myron Boadu est l’un des joueurs les plus talentueux d’Eredevisie. Cela a tout l’air d’une très bonne pioche pour Monaco…