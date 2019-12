Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Arteta a déjà des premières pistes

Publié le 19 décembre 2019 à 17h24 par La rédaction mis à jour le 19 décembre 2019 à 17h25

Bien qu'il ne soit pas encore officiellement nommé sur le banc d'Arsenal, Mikel Arteta aurait déjà discuté mercato avec la direction des Gunners.