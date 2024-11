Mercato : Après l'OM, son grand retour est imminent !

Jean de Teyssière

Le début de saison du Stade rennais est catastrophique. Le club breton vient de perdre face à Toulouse (0-2) et est plus que proche de la zone de relégation, avec seulement deux points d’avance sur le 17ème, Le Havre. Julien Stephan a été démis de ses fonctions cette semaine et c’est l’ancien entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli qui devrait prendre la tête de l’équipe rennaise. Il était même présent ce dimanche après-midi dans les tribunes du Roazhon Park.

Sébastien Tambouret a pris le relais de Julien Stephan, licencié ce jeudi. C’est lui qui a dirigé l’équipe rennaise ce dimanche après-midi pour la réception de Toulouse. Nouveau rendez-vous manqué pour les Rennais, défaits 2-0 par les Toulousains. Le club breton s’enfonce dans la crise et dans le classement.

Sampaoli présent au Roazhon Park

Lors de cette rencontre de la 11ème journée de Ligue 1, les Rennais ont vu un invité de marque prendre place dans les tribunes du Roazhon Park : Jorge Sampaoli. Depuis le renvoi de Julien Stephan, de nombreux noms sont arrivés sur le bureau des dirigeants rennais. Mais c’est celui de l’ancien coach de l’OM qui est le plus avancé et il était même présent dans les tribunes du Roazhon Park, selon Foot Mercato et L’Équipe.

«On est proche de pouvoir finaliser»

D’ailleurs, sans nommer qui sera l’heureux élu, le directeur sportif du Stade rennais, Frédéric Massara a communiqué sur les avancées des discussions au micro de DAZN : « Il y a des discussions qui sont bien avancées. On est proche de pouvoir finaliser. »