Mercato : L'annonce fracassante du clan Rami

Publié le 27 mai 2020 à 22h50 par La rédaction

Alors qu’il s’était engagé il y a trois mois avec le FC Sotchi, Adil Rami a résilié son contrat avec le club russe comme l'a annoncé son avocat.