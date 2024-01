Mercato - PSG : Mbappé dit tout sur son avenir, le Qatar enrage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé réclame encore du temps avant de dévoiler sa décision. Aussi bien à Paris, qu'en Espagne, le discours du joueur français commence à lasser. L'incertitude qui règne dans ce dossier provoque des tensions au sein des deux équipes, qui aimeraient être fixées au plus vite.

La prise de parole de Kylian Mbappé était très attendue et elle a eu lieu après le Trophée des champions mercredi soir. Après la victoire face à Toulouse (2-0), la star tricolore s'est rendue en zone mixte pour se prononce sur son avenir au PSG. En fin de contrat, l'international français nous a appris de choses, si ce n'est qu'il n'a pas encore tranché. Selon les médias, trois options s'offrent à lui : une prolongation à Paris ou un départ, soit au Real Madrid, soit à Liverpool.

« Je n'ai pas fait de choix »

« Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a confié Kylian Mbappé. Evidemment, le manque de clarté dans les propos du joueur laissent craindre un long feuilleton comme en 2022.

Mbappé commence à agacer