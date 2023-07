McCourt - Arabie Saoudite : Ça chauffe pour la vente de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM est un vieux serpent de mer. Les années se suivent et ce feuilleton n'a toujours pas connu son dénouement. Dernièrement, ce dossier est revenu au centre de l'actualité suite à certaines sorties de Rolland Courbis et autres. Très impliqué sur ce sujet, Thibaud Vézirian a fait un point ce vendredi.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt se fait discret. Pourtant, l'Américain pourrait répondre sur plusieurs sujets, notamment celui de la vente annoncée du club marseillais. Surtout que le Bostonien se montre à l'écoute selon les informations exclusives du 10Sport.com. Cela tombe bien puisqu'il a récemment été question d'un intérêt de l'Arabie Saoudite. Pour certains influenceurs, un deal aurait même été bouclé. Pour l'heure, il n'y a aucune trace d'une telle opération. Mais les langues se délient comme l'a souligné Thibaud Vézirian, qui annonce depuis plusieurs années le départ de Frank McCourt.

« La vente de l’OM ? C’est le bazar ! »

« La vente de l’OM ? C’est le bazar ! Rolland Courbis en a parlé sur RMC, des influenceurs marseillais en ont parlé. Il y a aussi un gros bazar à l’OM même au niveau du coach. Puisqu’il est arrivé sans faire parler de lui au mois de juin. Pablo Longoria n’a pas communiqué, on a parlé de Gallardo, puis finalement c’est Marcelino, qui a été nommé et c’est un très très proche de Longoria. Donc aujourd’hui, le sujet de la vente OM c’est un tabou, il ne faut pas en parler et Frank McCourt est aux abonnés absents. On ne l’a plus entendu parler de l’OM depuis des mois » a confié le journaliste au micro de Sud-Radio.

Les bruits de couloir se font entendre