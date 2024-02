Mbappé va quitter le PSG, une date est annoncée

Alexis Brunet

Le Real Madrid possède déjà l'une des équipes les plus compétitives d'Europe, et ce n'est pas près de s'arrêter. Les Madrilènes devraient, sauf revirement de situation, accueillir Kylian Mbappé l'été prochain. L'arrivée du Français n'est pas encore officielle, mais il aurait annoncé son départ aux dirigeants du PSG. Cette dernière ne devrait être officialisée qu'à la fin de la saison.

Cet été le PSG sera un grand acteur du mercato. Pour cause, le club de la capitale s'apprête à perdre Kylian Mbappé. Le joueur parisien aurait annoncé sa décision à son président, Nasser Al-Khelaïfi, et le Real Madrid lui tend les bras. La formation madrilène est en pole position pour accueillir le champion du monde, mais rien n'est encore officiel.

L'arrivée de Mbappé sera annoncée seulement à la fin de la saison

Pour le moment, Kylian Mbappé ne s’est pas exprimé publiquement face à la presse, concernant son probable départ du PSG. D'après Relevo , il est fort possible que ce mutisme dure jusqu'à la fin de la saison. L'annonce officielle de la venue du champion du monde au Real Madrid ne pourra se faire qu'une fois que Paris n'aura plus rien à jouer, afin de ne pas brouiller la dynamique de l'équipe, ni compliquer le départ de Mbappé.

Le PSG vise du lourd pour remplacer Mbappé

Il va donc falloir que le PSG trouve le remplaçant idéal à Kylian Mbappé. Cela s'annonce très difficile, mais plusieurs noms ressortent tout de même. Le club de la capitale serait notamment intéressé par Rafael Leão, Benjamin Šeško, et Victor Osimhen. C'est le Nigérian qui serait le favori pour remplacer le champion du monde. Mais les dirigeants parisiens veulent mettre le paquet l'été prochain, et ils cherchent à recruter au moins un joueur important par ligne. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich, Bernardo Silva et Bruno Guimarães sont surveillés. Enfin pour ce qui est de la défense, et comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG va tenter de nouveau sa chance dans le dossier Leny Yoro.