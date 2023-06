Mbappé va quitter le PSG, la date est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire certaines sources espagnoles, l'aventure de Kylian Mbappé au PSG devrait prendre fin dans les prochains jours. Le club parisien devrait annoncer le départ de la star française avant la reprise de l'entraînement, prévue le mardi 4 juillet prochain. Lié à son équipe jusqu'en 2024, il pourrait rejoindre le Real Madrid.

La fin pour Kylian Mbappé ? Le joueur de 24 ans n'imaginait pas un tel dénouement lorsqu'il a annoncé à son club qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une saison supplémentaire. « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine » espérait Kylian Mbappé. Mais le PSG pourrait en décider autrement. Le club parisien refuserait de le voir partir libre l'année prochaine et serait sur le point d'acter son transfert selon Jesus Gallego.





« Le PSG va accepter de le vendre »

« Vu l'époque et ce qui se dit, je pense que le PSG va accepter de le vendre. Ils ne peuvent pas laisser ce joueur sortir gratuitement. Il faut attendre que ce soit officiel et qu'il communique son point de vue » a confié le journaliste espagnol lors d'un entretien accordé à Bernabeu Digital . Et selon lui, le transfert de Mbappé serait imminent.

Un départ imminent pour Mbappé ?