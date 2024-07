Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole va se déchaîner !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a démarré avec la grande annonce du Real Madrid concernant le recrutement de Kylian Mbappé qui a été présenté ce mardi devant les socios du Santiago Bernabeu. Arrivé en tant qu’agent libre, mais avec un statut colossal, Mbappé va faire face à une grande pression médiatique dans la capitale. Sa mère Fayza Lamari s’est exprimée à ce sujet.

Après sept années au PSG à empiler les buts, les matchs et à faire les Unes des journaux français et étrangers, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter sa zone de confort comme l’atteste la déclaration de sa mère au Parisien par le biais d’une longue interview accordée au quotidien de la capitale parue ce jeudi. Le Real Madrid va lui permettre d’intégrer « un projet collectif ».

Les médias espagnols ne vont pas laisser de répit à Kylian Mbappé

Toutefois, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid avec un statut conséquent de capitaine de l’équipe de France, auréolé d’une couronne de champion du monde, de meilleur buteur de l’histoire du PSG que beaucoup considèrent comme étant le meilleur joueur du monde à l’instant T. Alors forcément, Mbappé sera épié de l’autre côté des Pyrénées par les médias espagnols qui sont réputés pour ne pas être tendres avec les joueurs du Real Madrid.

«Certains diront qu’être au centre du jeu médiatique et des critiques qui vont avec, c’est le jeu»

De quoi faire appréhender Fayza Lamari ? La mère et la représentante de Kylian Mbappé avoue qu’elle ne sera pas vraiment déstabilisée au moment où elle a été interrogée sur le fait d’être prête à faire face à cette vague médiatique constante en Espagne. « Oui, parce que je ne comprends pas l’espagnol (rires). Ce n’est pas pareil de travailler dans ton pays, celui dans lequel tu grandis. Tu as l’habitude d’allumer la télé, de lire les journaux… Certains diront qu’être au centre du jeu médiatique et des critiques qui vont avec, c’est le jeu. C’est le passage obligé pour être un grand joueur. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ça ».