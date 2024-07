Mercato - PSG : Mbappé a vécu un calvaire après son transfert avorté

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Le capitaine de l’équipe de France est désormais un joueur du Real Madrid. Mais il aurait pu débarquer chez les Merengue bien plus tôt. En 2022, le natif de Bondy avait retourné sa veste au dernier moment pour prolonger au PSG. Mais les deux dernières saisons n’ont pas été très simples pour le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Le transfert de l’attaquant de 25 ans a été officialisé avant l’Euro 2024. Et le champion du monde 2018 a été présenté au Santiago Bernabéu ce mardi. Mais l’international français aurait pu évoluer chez les Merengue bien plus tôt. En 2022, le natif de Bondy était très proche de la Casa Blanca.

PSG : Mbappé en rajoute une couche dans son clash avec Al-Khelaïfi ? https://t.co/OdbummLfar pic.twitter.com/lR9POL8NES — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Mbappé a vécu un supplice au PSG

Mais au dernier moment, Kylian Mbappé a changé d’avis pour prolonger au PSG. Toutefois, les deux dernières saisons n’ont pas été vraiment très simples pour le capitaine de l’équipe de France. Entre clashs et menaces, Kylian Mbappé a vécu un véritable calvaire au PSG. Mais sa mère estime qu’il n’a aucun regret pour autant.

«Ça a été très, très difficile pour Kylian»

« Est-ce que nous regrettons de ne pas être parti il y a deux ans ? Non, il ne faut pas avoir de regrets. Quand tu es né à Paris, que tu as grandi à Bondy, c’est quelque chose que de jouer au Parc des Princes. Kylian n’a jamais menti. Il a toujours dit au président qu’un jour il irait au Real. Forcément, quand ça arrive, c’est compliqué. Mais à part pour Madrid, il n’aurait jamais quitté Paris. Ça n’a pas été simple, mais pas de regrets, retenons les belles émotions. Ça a été très, très difficile pour Kylian, c’est une certitude. Mais il n’est pas à l’usine. On n’a pas le droit, quand on est footballeur et qu’on gagne tout cet argent, d’avoir des coups de moins de bien » a confié Fayza Lamari dans un entretien accordé au Parisien.