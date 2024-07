Mbappé - Macron : La folle révélation sur le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En signant au Real Madrid ce mardi, Kylian Mbappé a renoncé à un autre de ses rêves, celui de participer aux prochains Jeux Olympiques d'été, chez lui, à Paris. Selon les dires de la presse espagnole, le joueur français aurait pu intégrer le groupe de Thierry Henry en cas de prolongation au PSG.

Kylian Mbappé avait des étoiles plein les yeux ce mardi. Le joueur français a réalisé son rêve de gamin en signant pour le Real Madrid. « C'était un rêve d'enfant. Ça y est, je suis un joueur du Real Madrid. C'est une grande satisfaction pour moi et pour ma famille » a confié le champion du monde 2018 au cours de la conférence de presse, qui a suivi sa présentation. Mais en rejoignant le club espagnol, Mbappé a acté son forfait pour les Jeux Olympiques de Paris. Le Real Madrid n’a pas l’intention de libérer sa star et compte sur elle pour la tournée estivale américaine.

« Ce n'est pas une situation qui dépend de moi »

Il y a quelques semaines, Mbappé avait annoncé la couleur pour les JO de Paris. « Plus sérieusement, tout le monde sait, tout le monde connaît un peu la situation. Ce n'est pas une situation qui dépend de moi. Les JO en France, c'est très important. Bien sûr, ce serait un rêve éveillé de jouer les JO, mais si je ne les joue pas, les JO de Paris, ça reste les JO de Paris, un événement tellement important et qui dépasse le stade de ma présence ou non » avait confié le joueur tricolore.

Le PSG était prêt à lui faire une faveur

Mais, Mbappé aurait pu participer à la compétition olympique avec Thierry Henry en cas de prolongation au PSG. Selon les dires de Marca, le club parisien aurait cédé sous la pression d’Emmanuel Macron, qui voulait faire de l’international tricolore l’un des visages de ces Jeux Olympiques de Paris.