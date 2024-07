JO Paris 2024 - Handball : Une dernière médaille d'or pour Nikola Karabatic ?

Alexis Brunet

Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et, comme d’habitude, le handball sera l’une des plus grandes chances de médaille pour la France. Les Bleus partent comme les grands favoris de la compétition, mais il faudra faire particulièrement attention au Danemark, éternel rival. En tout cas, l’équipe de France rêve d’offrir une dernière médaille d’or à Nikola Karabatic, qui arrêtera sa carrière après les JO.

Dans quelques jours, les yeux du monde entier seront rivés sur Paris. La capitale accueillera les Jeux Olympiques et les attentes sont élevées. Dernièrement, le président de la République Emmanuel Macron fixait d’ailleurs la barre très haute en affirmant qu’il fallait que la France finisse dans le top 5 au classement des médailles. Pour y arriver, on pourra notamment compter sur l’équipe de France de handball, qui a pour habitude de souvent décrocher une breloque.

La France a ramené l’or des JO de Tokyo

Historiquement, le handball a apporté un grand nombre de médailles à la France, que cela soit lors des championnats d’Europe, du monde ou bien des Jeux Olympiques. Les coéquipiers de Nikola Karabatic excellent tout particulièrement dans la compétition chère à Pierre de Coubertin. Pour preuve, en 2020, lors des JO de Tokyo, les Bleus ont ramené l’or, en disposant en finale du Danemark (25-23). Plus globalement, la France a ramené au minimum une médaille d’argent lors des quatre derniers JO. En 2016 à Rio, les partenaires de Luka Karabatic s’étaient inclinés en finale, là-aussi contre le Danemark (29-26). En 2012 à Londres, la France avait ramené l’or en s’imposant contre la Suède (22-21), tout comme en 2008 à Pékin, avec une victoire en finale des Bleus contre l’Islande (29-23). Avant cela, il y avait également eu une médaille de bronze, lors des JO de Barcelone en 1992.

La France reste sur un titre de champion d’Europe

Si la France remporte l’or aux JO de Paris, cela ne sera pas la première médaille d’or de l’année. En effet, les Français ont déjà mis la main sur la plus belle des breloques lors du championnat d’Europe en janvier dernier. Les partenaires de Dika Mem s’étaient imposés face au Danemark en prolongations, sur le score de 33-31. Avant cela, les Bleus avaient dû se défaire de la Suède en demi-finale (34-30). Elohim Prandi avait alors été l’homme du match, en inscrivant un but qui restera dans l'histoire de ce sport, un missile au tout dernier instant, afin d’accrocher la prolongation et donc la qualification pour la finale par la suite.

N’Guessan et Mahé n’iront pas aux JO

Pour essayer de décrocher l’or à Paris, Guillaume Gille, le sélectionneur français, a dû faire des choix. Ce dernier a décidé de ne pas retenir dans sa liste Kentin Mahé et Timothey N’Guessan. Les deux hommes payent notamment leur plus faible temps de jeu la saison dernière ainsi que la montée en puissance de certains joueurs. C’est notamment le cas d’Elohim Prandi au poste d’arrière gauche ou bien du demi-centre Melvyn Richardson, qui a d’ailleurs été élu MVP du dernier Final Four de la Ligue des champions. Toutefois, Mahé a été rappelé par le sélectionneur pour pallier la blessure de Dika Mem, mais si ce dernier est remis à temps pour le début des JO, c’est lui qui fera partie de l’aventure et non Mahé. Nikola Karabatic est lui bien présent en revanche. Le joueur de 40 ans voudra finir sa carrière en apothéose, lui qui arrêtera définitivement le handball après les JO de Paris. Pour le moment, l’ancien joueur du FC Barcelone a déjà remporté l’or olympique à trois reprises (2008, 2012 et 2020).

Le Danemark et la Suède veulent priver la France d’une victoire à domicile

Même si la France sera favorite à Paris, certaines nations ont de sacrés arguments pour contrecarrer les plans des Bleus. Comme très souvent, le Danemark sera sûrement l’un des adversaires les plus coriaces. Les Danois seront d’autant plus revanchards, car ils ont perdu face aux Bleus lors de la finale des derniers JO à Tokyo, mais également lors du championnat d’Europe 2024. Toutefois, les partenaires de Mikkel Hansen ont été sacrés champions du monde en 2023, en s’imposant en finale contre la France (29-34). Danois et Français s’affronteront d’ailleurs le 27 juillet à 21H pour leur premier match de poule dans ces JO de Paris. En plus du Danemark, les joueurs de Guillaume Gille devront également se méfier de la Suède, qui est l’une des grandes nations du handball. Les Suédois n’ont toutefois jamais gagné la médaille d’or aux JO, mais ils ont remporté l’argent à quatre reprises, dont la dernière fois en 2012. Plus récemment, ils ont mis la main sur un championnat d’Europe en 2022. Pour finir, il faudra aussi faire très attention à l’Espagne ainsi qu’à l’Allemagne, qui pourraient bien avoir une carte à jouer à Paris, tout comme la Norvège.