JO 2024 : Le gros coup de gueule de Riner !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les porte-drapeaux de la délégation tricolore sont connus. Après consultations, le comité olympique a nommé Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon. Une nomination saluée par Teddy Riner, qui a néanmoins regretté le timing trop serré. Selon lui, il aurait fallu trancher bien plus tôt pour ne pas chambouler le quotidien des athlètes.

Premier porteur de la flamme olympique en France, Florent Manaudou aura également l’honneur de porter le drapeau tricolore lors de la cérémonie d’ouverture. Le nageur, champion olympique en 2012, sera accompagné de l’athlète Mélina Robert-Michon, qui participera à ses septièmes JO. Les deux sportifs ont été désignés par leurs pairs et officialisés jeudi dernier. Porteur du drapeau à Rio de Janeiro en 2016, Teddy Riner est bien placé pour commenter cette nomination.

« Là, il leur reste très peu de temps »

Lors d’un entretien accordé à Sept à Huit, le judoka estime que cette désignation aurait dû se faire bien plus tôt. « Enfin, normalement c’est à J-100, il faudrait qu’ils réinstaurent ça parce que le but d’un porte-drapeau aussi, c’est de surfer sur la vague et là, il leur reste très peu de temps. Qu’ils profitent de cet engouement médiatique, de cette visibilité qu’on leur octroie et qu’ils prennent ce rôle à bras-le-corps. Florent (Manaudou) et Mélina (Robert-Michon), je les connais très bien, je pense qu’ils vont plus que bien remplir leur rôle. » a-t-il déclaré sur TF1.

Riner annonce la couleur

Malgré cette petite polémique, Riner ne perd pas de vue son objectif principal, à savoir remporter la médaille d’or chez lui. « Quand on fait des études, des calculs, la version de moi de 2024 est bien plus forte. Si on regarde mentalement, physiquement, sur le judo, je suis meilleur, dans tous les points. Au sol, je suis devenu très fort, j’arrive à faire pas mal de choses. Debout, sur les mains, ça reste fort, sur les attaques ça reste fort, il y a encore plus de puissance qu’avant. Je peux donc dire que je suis meilleur qu’avant » a-t-il confié. Ses concurrents sont prévenus.