Mbappé : Les stars du Real Madrid lui répondent après son transfert

Kylian Mbappé attendu ce jour depuis de longues années. Il en rêvait depuis son plus jeune âge, le voilà joueur du Real Madrid et ce mardi, il a enfin été présenté devant un Bernabeu plein à craquer. Forcément, Mbappé avait le sourire jusqu’aux oreilles et le néo-Madrilène n’a pas caché sa joie de débuter cette nouvelle aventure. De quoi faire réagir ses désormais coéquipiers au Real Madrid.

Présenté ce mardi comme nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé ne s’est pas caché : c’est un rêve qui se réalise pour lui. Le capitaine de l’équipe de France en a d’ailleurs remis une couche sur ses réseaux sociaux, postant : « Madridistas, Aujourd'hui a été une journée inoubliable pour moi et ma famille. Je réalise mon rêve d'enfant. Beaucoup d'émotions ! Merci pour l'affection et l'amour depuis de nombreuses années. Très heureux et fier de faire partie de la grande famille du Real Madrid ! Je veux commencer à jouer pour le meilleur club du monde. HALA MADRID ! ».

« Bienvenu crack »

Suite à ce message de Kylian Mbappé, plusieurs stars du Real Madrid lui ont répondu sur Instagram. Ça a notamment été le cas de Jude Bellingham. « Bienvenu mon ami », a posté l’Anglais. Vinicius Jr a lui aussi réagi, lâchant un « Vamos », accompagné de plusieurs flammes. De son côté, Endrick a écrit : « Bienvenu crack ».

Ancelotti accueillie Mbappé

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a lui aussi réagi à l’arrivée de Kylian Mbappé. Sur ses réseaux sociaux, l’Italien a posté : « Bienvenu dans le meilleur club au monde, bienvenu chez toi Kylian. Hala Madrid ! ».