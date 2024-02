Mbappé - PSG : Une offre de 75M€ est partie !

Pierrick Levallet

Alors que son contrat expire en juin prochain, Kylian Mbappé aurait enfin donné sa réponse au PSG. L'international français n'aurait pas l'intention de prolonger dans la capitale et compterait partir à l'issue de la saison. Tout indique qu'il devrait s'engager au Real Madrid. Il aurait d'ailleurs reçu une offre des Merengue récemment.

C’est bientôt la fin entre le PSG et Kylian Mbappé. Après sept saisons et avoir marqué l’histoire du club, l’international français devrait partir à l’issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne souhaitait pas prolonger. Et tout indique qu’il devrait s’engager avec le Real Madrid cet été.

Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid

Très prudent dans ce dossier depuis quelques mois, Florentino Pérez a finement joué ses cartes. Le président du Real Madrid a refusé de se montrer désespéré et n’a pas bougé de ses positions pour signer Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a d’ailleurs dû se plier aux exigences des Merengue avant de recevoir une offre.

«C’est toujours une offre compétitive»