Mbappé - PSG : Un projet à 300M€ prend forme !

Alexis Brunet

C'est l'un des feuilletons de ce mercato estival. Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le PSG espère pouvoir le prolonger, mais rien n'est moins sûr. Le club le plus intéressé par l'attaquant reste le Real Madrid. Justement la Casa Blanca serait en train de débloquer des fonds, afin de peut-être faire venir le Français cet été.

Depuis quelques semaines, le PSG est en pleine ébullition. Le club de la capitale a reçu une lettre de Kylian Mbappé, l'informant qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une décision qui a mise Paris dans l'embarras. Deux solutions s'offrent au champion de France, soit vendre son attaquant cet été, afin de récolter une belle somme, soit le garder, et risquer de le voir partir libre l'année prochaine.

Le Real Madrid débloque des fonds pour Mbappé

Kylian Mbappé l'a répété plusieurs fois, il souhaite disputer la saison prochaine au PSG, et ainsi aller au bout de son contrat. Mais dans le football, tout peut très vite changer. Selon les informations d' Ok Diario , le Real Madrid a décidé d'ouvrir une ligne de crédit dans une banque, afin d'être prêt si le Français est mis sur le marché. Celle-ci serait de plus de 300M€, 200M€ pour le transfert, et 120M€ pour les primes.

Les relations sont froides entre Mbappé et le PSG

Kylian Mbappé devrait donc pour l'instant se présenter à la reprise de l'entraînement du PSG. Il découvrira de nouveaux visages, dont celui de Luis Enrique, qui a pris la succession de Christophe Galtier. Le club de la capitale aimerait faire prolonger le champion du monde avant la fin de son contrat, mais les relations tendues entre le clan Mbappé et Paris n'incitent pas à l'optimisme. Pour pallier un futur départ de son prodige, Luis Campos a déjà avancé sur plusieurs pistes. Les noms de Harry Kane et Victor Osimhen sont souvent cités.