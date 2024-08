Mbappé - PSG : Son remplaçant attend le discours de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a témoigné de la quatrième et éventuelle ultime recrue du mercato d’été du PSG samedi dernier. En effet, Désiré Doué a débarqué du Stade Rennais et pourrait être bien être le seul renfort offensif pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé. Et Doué compte bien apprendre beaucoup du technicien espagnol.

Samedi 17 août, en fin de matinée et un mois jour pour jour après l’information exclusive du 10sport.com par le biais de laquelle on vous affirmait qu’avec le départ imminent de Xavi Simons, le Paris Saint-Germain se penchait pleinement sur son profil, Désiré Doué est devenu un joueur du PSG. Pour une opération totale de 60M€, bonus compris, Doué a quitté le Stade Rennais afin de signer un contrat de cinq saisons au Paris Saint-Germain.

«Je suis un garçon qui a de grands objectifs, qui est très ambitieux»

Pourquoi ? Les ambitions du PSG tant sur le plan national qu’européen sont en adéquation avec celles de Désiré Doué (19 ans) tout juste médaille d’argent avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « Le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club de France. C'est un des plus grands clubs du monde. Le projet est très ambitieux et c'est un club qui a envie de gagner des titres et d'aller loin dans toutes les compétitions et c'est ce qui me plaît. Moi aussi, je suis un garçon qui a de grands objectifs, qui est très ambitieux. Donc directement, ça m'a beaucoup plu. ». a assuré Désiré Doué à PSG TV.

«C'est un coach qui pourra m'apporter beaucoup de choses»

De plus, Luis Enrique a été une grande source de motivation pour Désiré Doué. La nouvelle et seule recrue offensive du PSG de ce mercato estival au cours duquel Kylian Mbappé est parti pour le Real Madrid n’a pas hésité à faire savoir qu’il attend beaucoup du discours de l’entraîneur espagnol et qu’il compte beaucoup apprendre de lui. « J’ai pu échanger avec lui oui. C'est quelqu'un d’enthousiaste, et on voit qu'il est sûr de lui et qui sait où il veut aller. On connaît très bien ce coach. C'est un très grand nom dans le football. Il a été joueur, mais c'est surtout un très grand coach qui a un CV impressionnant. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain et je pense que c'est un coach qui pourra m'apporter beaucoup de choses, Autant sur le plan humain qu'en tant que footballeur aussi. Donc je suis très heureux. ».