Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare une surprise de dernière minute

Axel Cornic

S’il a été réintégré à l’effectif de l’équipe première, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé son avenir et pour le moment, un départ libre en juin 2024 est toujours possible. Le Paris Saint-Germain va donc devoir trouver une solution au plus vite et elle pourrait bien arriver en toute fin de mercato, avec le Real Madrid.

Après des longues semaines de polémiques, Kylian Mbappé a enfin fait son retour et ce mercato agité n’a rien changé à son talent, puisqu’il a marqué son premier but face au TFC (1-1). Cela ne doit toutefois pas occulter les débats autour de son avenir, puisque son contrat se termine toujours en juin 2024 et pour le moment il ne semble ni vouloir prolonger, ni activer l’année en option présente dans son contrat.

Le PSG reçoit un appel, un nouveau transfert à venir ? https://t.co/AxIOj3m0sN pic.twitter.com/tFNU6czuas — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Mbappé n’a toujours pas prolongé

Cela n’est pas passé inaperçu en Espagne, où les médias continuent d’évoquer une possible arrivée au Real Madrid. Il faudra toutefois être très convaincant, puisque AS annonce que le PSG attendrait au moins 250M€ pour lâcher Mbappé à moins d’un an de la fin de son contrat. Trop pour le club madrilène, qui semble désormais vouloir viser la date fatidique du 1er janvier 2024, lorsqu’il pourra négocier librement avec la star française... si elle ne prolonge pas d’ici là.

Offre de dernière minute du Real Madrid ?