PSG : Une solution enfin trouvée pour Verratti ?

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti est poussé vers la sortie en ce mercato estival, à trois ans de la fin de son contrat. Comme son ancien coéquipier Neymar l’option saoudienne a été évoquée pour le Champion d’Europe italien, qui pourrait finalement poursuivre sa carrière dans un gros club européen, découvrant un tout nouveau championnat.

C’est une page qui pourrait se tourner au PSG. Recruté dans l’anonymat total et alors qu’il venait à peine de remporter la Serie B, Marco Verratti s’est fait un nom et est devenu au fil des ans une véritable figure du projet parisien. Peut-être trop, puisqu’il est clairement poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival.

L’Arabie Saoudite tente Verratti, mais...

La première option envisagée a été l’Arabie Saoudite, puisque Neymar aimerait beaucoup voir son ancien coéquipier le rejoindre à Al Hilal avant la fin de ce mercato. Ce n’est pas la seule piste au Moyen Orient, puisque Al Ahli souhaiterait également s’attacher les services du milieu de terrain du PSG, qui ne semble toutefois pas vraiment convaincu par l’idée de quitter le football européen, alors qu’il a 30 ans.

Manchester United va passer à l’action