Mbappé - PSG : Il annonce un accord en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Kylian Mbappé, l'avenir devrait s'écrire en Espagne. Courtisé par plusieurs équipes de Premier League selon les informations exclusives du 10Sport.com, l'actuel joueur du PSG aurait trouvé un accord avec le Real Madrid il y a déjà plusieurs jours. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant d'officialiser cette opération.

On le sait, Kylian Mbappé a officialisé ses envies de départ il y a près d'un mois. Le joueur de 25 ans a fait part de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi à ses coéquipiers. Immédiatement après cette annonce, trois équipes ont transmis une offre. Selon les informations du 10Sport.com en exclusivité, Chelsea et Manchester United se sont manifestés, mais le Real Madrid a l'avantage. Selon Jorge Picon, l'équipe espagnole aurait trouvé un accord avec le clan Mbappé.

Mbappé - PSG : Le Qatar a confié une mission à Luis Enrique https://t.co/TX62FsM0F9 pic.twitter.com/hgqMPM1F6R — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« L'accord est un fait »

« Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé, mais je suis prudent. Pratiquement tout le monde me dit que cela se fera. L'accord est un fait, ils attendent de régler certains détails. Ce qui est normal, c'est que Mbappé sera au Real Madrid à partir de juin. Fayza Lamari s'est rendu dans un hôtel de Madrid et était en train de préparer sa vie dans la capitale espagnole. Il s'agissait de maisons, de problèmes de sécurité et tout ça. Ce n’est qu’une question de temps » a confié le journaliste de Relevo lors d'un live organisé par son confrère Ramon Alvarez de Mon.

« Tout le monde sait ce qui va se passer »