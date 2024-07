Mbappé : Le Real Madrid lui lâche un incroyable message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques semaines désormais, Kylian Mbappé s’est engagé jusqu’en 2029 avec le Real Madrid et sera présenté à Santiago Bernabeu mardi. Très attendu au sein du club merengue, l’attaquant français n’arrive toutefois pas en terrain conquis et devra faire ses preuves comme l’annonce Dani Carvajal.

Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé s'est bel et bien engagé avec le Real Madrid où il a signé un contrat jusqu'en 2029. L'ancien attaquant du PSG sera d'ailleurs présenté à Santiago Bernabeu mardi à 12h. Mais alors que ses premiers pas sont très attendus, ses récentes performances, que ce soit à Paris ou durant l'Euro, prêtent à la prudence. D'ailleurs, Dani Carvajal, bien qu'il se réjouisse de la signature de Kylian Mbappé, prévient tout de même le Bondynois au sujet de son intégration.

Soirées, hygiène de vie : Riolo balance du lourd sur Mbappé ! https://t.co/SHAy8vvF6p pic.twitter.com/e1FmpUEpcv — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Carvajal prévient Mbappé

« Bienvenue à lui, c'est un recrutement fantastique. J'espère qu'il nous aidera à remporter de nombreux succès. L'intégration sera bonne. Il connaît la langue, il parle parfaitement l'espagnol. Il va nous apporter beaucoup. Nous avons un vestiaire fantastique, nous allons l'accueillir à bras ouverts », lance le joueur du Real Madrid dans une interview accordée au Chiringuito, avant de poursuivre.

«C'est vrai que ça ne va pas être facile»

« C'est vrai que ça ne va pas être facile, on vient de gagner le championnat et la Ligue des champions, la barre est très haute. Il devra faire des efforts, mais avec le niveau qu'il a, je pense qu'il n'aura pas de problèmes. Il n'est pas dans le groupe de l'équipe. Cela dépend toujours du manager, qui est Chendo. J'espère qu'il l'intégrera rapidement. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. J'étais dans l'euphorie de la victoire, je suis entré pour célébrer avec notre peuple et je n'ai même pas remarqué, pour être honnête », ajoute Dani Carvajal. Kylian Mbappé est donc prévenu, il devrait faire des efforts pour s’imposer à Madrid.