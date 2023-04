Mbappé : Le PSG réclame un transfert légendaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré sa prolongation au PSG en mai dernier jusqu'en 2024, plus une année en option, la presse espagnole évoque, régulièrement, les envies de départ de Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans entretiendrait le rêve de débarquer au Real Madrid. Mais une arrivée en Espagne l'été prochain ne serait pas d'actualité, à moins d'une offre légendaire.

En mai 2022, Kylian Mbappé mettait fin à un feuilleton de plusieurs mois en prolongeant son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Devenu depuis meilleur marqueur de l'histoire du club, le joueur de 24 ans souhaite faire passer un cap à son équipe et amener le club vers les sommets européens.

Mbappé rassure les supporters parisiens

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » a déclaré Mbappé dans un entretien à France 3.

Le PSG réclame 400M€