Mbappé : Le PSG recalé pour 200M€, panique pour sa succession ?

Sept années, un titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du PSG ainsi qu’une flopée de trophées remportés, et puis s’en va. Kylian Mbappé va rester une icône du Paris Saint-Germain après son départ pour le Real Madrid vraisemblablement. Et pour ce qui est de sa succession, le club parisien essuierait un échec à 200M€.

Comme le stipulait le contrat de mariage signé au printemps 2022, Kylian Mbappé avait la possibilité d’activer ou non la clause présente dans le bail pour le rallonger d’une saison à compter de cet été. Mbappé a fait son choix l’année dernière de partir en tant qu’agent libre au terme de l’exercice en cours et sa décision a été une nouvelle fois communiqué à Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier. Et maintenant ?

«Mes sources confirment que le club qui a approché le Barça pour Yamal est le PSG»

Le PSG semble s’être déjà mis en quête d’un voire de plusieurs joueurs capables de combler le vide que laissera Kylian Mbappé derrière lui. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Lamine Yamal (16 ans) ferait partie des heureux élus par le Paris Saint-Germain. « Le président de Barcelone a annoncé que le club avait dit non à une offre de 200M€ pour Lamine Yamal. Mes sources confirment que le club qui a approché le Barça pour Yamal est le PSG. Le géant français est intéressé ».

«Le Barça estime que ce prodige sera le visage du projet à l’avenir»