Mbappé : Le PSG lâche 265M€, le constat est terrible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a mis les moyens pour remplacer Lionel Messi et Neymar. Pour refondre son secteur offensif, le club de la capitale a dépensé près de 265M€ et mis la main sur quatre renforts offensifs. Mais selon Jérôme Leroy, ces joueurs ne devraient pas faire le poids en Ligue des champions, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Le PSG n'a pas lésiné sur les moyens cet été. La tâche du club parisien n'était pas aisée. Le but étant de faire oublier les départs de Lionel Messi et de Neymar. Pas moins de quatre renforts offensifs ont été recrutés, le tout pour 265M€ : Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Malgré la qualités de ces joueurs, le PSG reste encore trop dépendant à Kylian Mbappé. A en croire Jérôme Leroy, le départ de l'international français en fin de saison pourrait être préjudiciable

PSG - Mbappé : Luis Enrique s’agace https://t.co/COBdBnfvU1 pic.twitter.com/fJ0pd4nz5R — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Le PSG n'a pas les moyens de remporter la Ligue des champions ?

« Si la question est de savoir si ces joueurs vont amener le PSG à gagner la Ligue des Champions si Mbappé s’en va ? Je vous dit non. Le problème est que dans un club comme Paris, il ne faut pas être bon par accident un match sur dix. La pression et les attentes sont énormes. On peut être bon dans d’autres clubs et ne pas l’être au PSG ou à l’OM. Les remplaçants de Neymar et Messi sont des joueurs de deuxième ou troisième zone comparé à eux » a confié l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de L'Equipe .

« Si Mbappé s’en va, c’est qu’il n’y croit pas »