Mbappé : Le PSG dit stop, la réaction du vestiaire va vous surprendre

Luis Enrique préparerait la suite. Le coach du PSG commence à penser à l'après-Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans n'a pas terminé la rencontre face à Rennes ce dimanche soir (1-1), et cette scène pourrait bien se reproduire d'ici la fin de la saison. De quoi faire réagir le vestiaire parisien ? Pas tout à fait.

Le match entre PSG et Rennes a été marqué par le but dans les ultimes instants de Gonçalo Ramos. Un penalty qui permet à l'attaquant portugais d'emmagasiner de la confiance, mais surtout au club parisien d'arracher le point du match nul.

La décision forte de Luis Enrique

L'ancien buteur du Benfica avait fait son entrée sur le terrain à la 65ème minute, à la place de Kylian Mbappé, porteur du brassard de capitaine. Une situation surprenante qui a poussé Luis Enrique à s'expliquer. « Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver » a lâché le président du PSG.

Le mutisme du vestiaire