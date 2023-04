Mbappé : La menace grandit pour le PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG n'est pas au bout de ses surprises avec Kylian Mbappé. Malgré sa prolongation de contrat, l'attaquant parisien réfléchirait de plus en plus à un départ vers le Real Madrid. La tendance s'est confirmée ces derniers jours et le coup de gueule du Bondynois vers son club pourrait acter la fin de son aventure.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle ! Le PSG pourrait même perdre son joyau dans les prochains mois. En privé, Mbappé ne cacherait pas ses envies d'évoluer avec le Real Madrid, le seul club qui peut se l'offrir. Les dernières rumeurs ont de quoi inquiéter le PSG...

«Mbappé commence à préparer le terrain pour partir»

En Espagne, la page Kylian Mbappé est encore loin d'être tournée. Pour El Chiringuito , Edu Aguirre a fait de lourdes révélations sur l'avenir de Kylian Mbappé. « C'est très clair selon moi. Mbappé commence à préparer le terrain pour partir cet été. Mbappé commence à jouer ses cartes. Je crois qu'il y a très peu de chance que le PSG le laisse partir cet été et il faudrait vraiment que Mbappé force les choses pour que Paris comprenne que la situation est irrespirable et accepte de négocier avec le Real. Mais le Real Madrid ne va pas négocier avec le PSG et ne veut pas entrer en négociation avec le PSG après ce qu'il s'est passé. Ce dont je suis sûr à 100% et c'est une information, c'est que Mbappé ne sera plus au PSG à l'été 2024. L'histoire de Mbappé au PSG touche à sa fin, c'est une réalité. Reste juste à savoir si ça sera cet été ou en 2024 », a-t-il lâché. En Angleterre, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour le PSG.

Mbappé attend des garanties sportives