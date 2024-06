Mbappé : Figo, Beckham... Le Real Madrid va refaire le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé va devoir trouver sa place dans le onze de départ de Carlo Ancelotti alors que Vinicius Junior évolue dans un rôle similaire au sien. Une situation qui n'est pas sans rappeler le transfert de David Beckham, qui joue dans le même secteur de jeu que Luis Figo.

L'arrivée de Kylian Mbappé étant désormais officielle, la question est désormais de savoir comment il jouera au sein du onze de départ. Et pour cause, le profil de l'international français est similaire à celui de Vinicius Junior. Mais cela n'inquiète pas Peter Luccin qui rappelle que lorsque David Beckham a signé, une place lui a été trouvée malgré la présence de Luis Figo.

«Mbappé est un joueur très polyvalent»

« En tant qu'entraîneur, je suis très intéressé de voir ce que fera Ancelotti. Mbappé est un joueur très polyvalent, qui peut jouer sur l'aile ou dans l'axe, avec une grande liberté de mouvement », confie l'ancien milieu de terrain du PSG dans une interview accordée à AS , avant de comparer le cas Mbappé à celui des Galactiques.

«Figo et Beckham jouaient plus ou moins au même poste»