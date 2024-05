Mbappé : Deschamps annonce la couleur au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Après une septième et ultime pige au PSG, Kylian Mbappé semble avoir pris la décision de s’engager en faveur du Real Madrid bien que rien n’ait été officialisé par les parties concernées. Pour ce qui est de sa présentation à Madrid, il faudra que cela ne chamboule pas les plans de l’équipe de France selon Didier Deschamps en marge de l’Euro.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l’histoire du PSG et risque de le rester un long moment encore. Cependant, pour ce qui est de son affiliation au Paris Saint-Germain, c’est officiellement terminé depuis samedi dernier et la victoire en finale de la Coupe de France contre l’OL (2-1). A présent, Mbappé va vivre son rêve d’enfant en arborant la tunique du Real Madrid.

Mbappé est arrivé à Clairefontaine

Mais avant cela, ou pendant, il y a la préparation de l’Euro avec l’équipe de France puis la compétition à compter du 14 juin prochain jusqu’au 14 juillet sur les terres allemandes. Kylian Mbappé est arrivé ce mercredi à Clairefontaine avec une grosse partie du groupe France, à l’exception d’Aurélien Tchouaméni, d’Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy qui participeront à la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid samedi soir à Wembley contre le Borussia Dortmund.

Mbappé - PSG : Un accord est imminent https://t.co/mi4XGZERVG pic.twitter.com/MBBr8gcxUi — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

«Je m'adapterai par rapport au collectif et à l'équipe de France»