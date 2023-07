Mbappé : Coup de théâtre confirmé, la grande annonce !

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé touchera à son terme en juin prochain et le PSG surveillerait la situation de Marcus Rashford pour éventuellement le remplacer. Néanmoins, la piste Rashford tombe à l’eau, pour le bonheur de Wayne Rooney, légende mancunienne.

Nasser Al-Khelaïfi s’est montré plus que clair dans le cadre de la présentation de Luis Enrique le 5 juillet dernier concernant le feuilleton Kylian Mbappé. Le président du PSG a clairement fait savoir au meilleur buteur de l’histoire du club que s’il refusait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, il serait vendu avant la fin du mercato.

Le PSG pense à Rashford pour l’après-Mbappé, c’est râpé

D’ailleurs, le PSG aurait déjà choisi son remplaçant, en la personne de Marcus Rashford à en croire les informations dernièrement divulguées par Sport BILD. Néanmoins, malgré l’intérêt de longue date du Paris Saint-Germain pour l’enfant de Manchester United, Rashford devrait prolonger son contrat de cinq saisons après avoir trouvé un accord de principe avec les dirigeants de Manchester United. D’ailleurs, The Athletic dévoilait dernièrement que bien que Marcus Rashford ait reçu des offres financières plus alléchantes en Angleterre et en Europe qu’à Manchester United, la volonté de l’international anglais serait de rester chez les Red Devils pour y remporter des trophées majeurs dans les saisons à venir.

Mbappé : Transfert à 200M€, le PSG peut toucher le jackpot https://t.co/TNAMTYrrpn pic.twitter.com/mJplg6U3vb — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

«Il pourrait être la star, le joueur principal de Manchester United»