Transferts : Le boss du PSG rencontre Mbappé, c’est la douche froide

Les retrouvailles entre les deux étaient attendues, et elles ont eu lieu ce mardi. Nasser Al-Khelaïfi a en effet croisé Kylian Mbappé lors de son passage au nouveau centre d’entraînement du PSG. Le président du club parisien s’est exprimé devant le groupe en vue de cette nouvelle saison, sans faire allusion à la situation du numéro 7, avec qui il n’a pas (encore) discuté.

Nasser Al-Khelaïfi était ferme au moment d’évoquer la situation de Kylian Mbappé au début du mois, lors de la présentation de Luis Enrique. Alors que l’international français a informé sa direction qu’il ne souhaitait pas renouveler son bail prenant fin en juin 2024, le dossier est aujourd’hui source de discorde au PSG, désireux de régler la situation de sa star dans les prochaines semaines au plus tard.

Nasser Al-Khelaïfi de passage à l’entraînement

Mais Kylian Mbappé campe sur ses positions, refusant de prolonger afin de rester maître de son destin, à un an de la fin de son engagement avec le PSG, qui n’a pas baissé les bras. Les dirigeants souhaitent encore convaincre leur joueur de rester en signant un nouveau contrat, ou bien l’inciter à plier bagage afin d’obtenir une indemnité de transfert. Les discussions vont se poursuivre, et la venue de Nasser Al-Khelaïfi au centre d’entraînement ce mardi était fortement scrutée de près.

Aucune évolution, ni discussion avec Kylian Mbappé