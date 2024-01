Mbappé : C’est la panique au PSG !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'agiter le mercato, surtout celui du PSG. Le club de la capitale espère prolonger le contrat de la star de 25 ans, qui expire en juin prochain. Nasser Al-Khelaïfi veut à tout prix éviter un départ libre de l'international français. Mais la panique serait en train de gagner les rangs de la direction parisienne ces derniers jours.

Le feuilleton Kylian Mbappé est bien parti pour durer encore quelques semaines. L’international français, libre de tout contrat en juin prochain, fait parler de lui sur le mercato. Personne ne sait encore ce que le champion du monde 2018 réserve pour la suite de sa carrière, lui qui est convoité par le Real Madrid et quelques cadors de Premier League.

PSG : Comme Kylian Mbappé, il adoube Cristiano Ronaldo ! https://t.co/rqiBMeJ5b6 pic.twitter.com/Q4tsLKYuz9 — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Mbappé va prendre une grande décision pour son avenir

De son côté, le PSG espère naturellement prolonger Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi serait même prêt à lui faire une promesse de vente afin d’éviter un départ libre, chose que le président parisien ne veut absolument pas voir se produire. Mais la panique commencerait à gagner la direction du PSG ces derniers jours.

Le PSG commence à s'inquiéter