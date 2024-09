Mbappé : C’est confirmé pour l’Arabie Saoudite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant d’officialiser son départ du PSG en fin de contrat cet été pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé était déjà passé proche d’un transfert lors des précédentes périodes de mercato estival. Liverpool s’était manifesté, ainsi que le club saoudien d’Al-Hilal qui avait formulé une offre stratosphérique comme le confirme d’ailleurs une source du PSG.

La belle histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG s’est terminée après sept ans de collaboration et des records en pagaille pour l’attaquant de l’équipe de France. Ce dernier est arrivé en fin de contrat, refusant de prolonger, et a donc décidé de s’engager libre avec le Real Madrid. L’EQUIPE consacre dans ses colonnes du jour un large papier sur les coulisses du divorce entre Mbappé et le PSG, dont les origines semblent remonter à l’été 2022.

Mbappé - PSG : Un gros mensonge est révélé ! https://t.co/iyX5AYioNi pic.twitter.com/redrpKT3rw — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Un accord Mbappé-Liverpool ?

Selon les révélations du quotidien sportif, Kylian Mbappé avait envisagé de claquer la porte du PSG dès l’été 2022, soit quelques semaines seulement après sa prolongation de contrat. Mécontent du mercato et des promesses non-tenues par sa direction, le capitaine des Bleus avait donc décidé de réclamer un bon de sortie. Liverpool se serait donc manifesté à cette époque avec une offre de 200M€, et L’EQUIPE évoque même un accord contractuel trouvé entre Mbappé et le club anglais, avec un engagement à court terme qui aurait pu lui permettre par la suite de réaliser son rêve et de signer au Real Madrid.

Le PSG annonce une offre d’Arabie Saoudite

Une source du PSG met les choses au clair dans les colonnes du quotidien. Si elle nie en bloc ces révélations sur Liverpool, elle confirme en revanche une offre de l’Arabie Saoudite : « Liverpool n'est jamais venu avec une offre écrite. Et Liverpool n'a jamais pu avoir cet argent. Dès que Mbappé a renouvelé son contrat, on s'était mis d'accord qu'en cas d'offre intéressante pour le joueur et pour le club, une solution serait trouvée. Après 2022, la seule offre sérieuse est arrivée d'Arabie saoudite et a été acceptée par le club. On essaye de construire la narration d'une histoire qui n'a jamais existé ». Le club saoudien en question semble donc être Al-Hilal qui, à l’été 2023, avait fait parvenir une offre de 300M€ au PSG pour Kylian Mbappé. Mais le joueur avait refusé…