Foot - Mercato

Mbappé, Campos, Ekitike... Toutes les infos mercato du 12 octobre

Publié le 12 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Promesses, déception, mercato... Ça part dans tous les sens pour Mbappé

La bombe autour d'un possible départ de Kylian Mbappé en janvier affole bien évidemment les rubriques mercato du jour. L'EQUIPE consacre un très large dossier à l'attaquant du PSG dans ses colonnes et indique très clairement, conformément à ce que rapporte l'entourage de Mbappé, que le problème dépasse le cadre du football, les promesses au moment de sa prolongation ou toute question de positionnement. C'est tout le climat autour de l'international français qui deviendrait pesant, et en privé, Mbappé avoue même s'être trompé sur sa prolongation avec le PSG en mai dernier.

De son côté, Le Parisien insiste dans ses colonnes sur les ratés du mercato qui ont particulièrement déçu Mbappé, comme Robert Lewandowski, Bernardo Silva... Mais son envie de quitter le PSG n'est pas pour autant dirigée contre Galtier et Luis Campos, dont il reste proche.



PSG : Liverpool pour concurrencer le Real Madrid sur Mbappé ?

Par ailleurs, en ce qui concerne le potentiel futur challenge de Kylian Mbappé s'il est amené à quitter le PSG, L'EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que le Real Madrid reste une option plausible, mais pas pour le mois de janvier. En revanche, selon le quotidien sportif, Liverpool rêverait toujours de Mbappé et pourrait donc retenter sa chance dans ce dossier.



PSG : Ça chauffe entre Campos et Al-Khelaïfi, un ultimatum est posé

L'EQUIPE évoque dans ses colonnes la relation très froide entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et son nouveau conseiller sportif Luis Campos. Ce dernier, qui reste très proche de Kylian Mbappé, aurait même indiqué qu'il finirait par claquer la porte du club de la capitale si Antero Henrique reste en place. Il faut dire que ses rapports avec son compatriote portugais ne sont pas non plus au beau fixe.



PSG : Ekitike ne lâchera rien malgré son intégration compliquée